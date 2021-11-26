Роспотребнадзор проверяет соблюдение масочного режима в общественном транспорте Смоленска

В Смоленске Роспотребнадзор проверяет соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в областном центре Роспотребнадзор взял на особый контроль соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Проверки проводятся на постоянной основе в автобусах, трамваях и троллейбусах. Наличие средств индивидуальной защиты проверяется не только у пассажиров, но и у обслуживающего персонала, отметили в пресс-службе городской администрации.

В рейдах проверяющие составляют акт осмотра салона транспортного средства и фиксируют нарушения.

За несоблюдение законодательства в сфере санитарной защиты и благополучия населения перевозчикам грозят штрафы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

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