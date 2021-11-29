В Смоленске отключили светофоры на перекрестке улиц Багратиона и Нахимова. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В понедельник, 29 ноября, на время ремонтных работ электросетей отключены светофоры на перекрестке улиц Нахимова и Багратиона.

Как сообщают в пресс-службе филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ, светофоры не будут работать с 9:00 до 17:00.

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