Приставы помогли смолянке получить законное жильё. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дом, в котором располагалась квартира местной жительницы, признали аварийным и не пригодным для проживания. По программе переселения женщине необходимо было предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Обязанность по выделению жилья была возложена на администрацию сельского поселения.

На основании поступившего решения суда судебный пристав районного отделения возбудил исполнительное производство, о чем сообщил главе сельской администрации и проинформировал об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ за игнорирование судебного решения. В случае неисполнения требований в добровольный срок возможно взыскание исполнительского сбора в размере пятидесяти тысяч рублей, а также применение иных мер принудительного характера.

Предупреждения судебного пристава позволили добиться скорейшего результата. Должник исполнил свои обязательства в установленный срок и предоставил женщине благоустроенное жилье, сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что смоленская прокуратура обязала предприятие выплатить зарплату сотруднику. Работодатель погасил задолженность и выплатил административный штраф.