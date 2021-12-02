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Общество2 декабря 2021 12:27

Краснинский суд назначил наказание мужчине за попытку дать взятку сотруднику УФСБ

Подсудимого задержали на месте совершения преступления
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Краснинский суд назначил наказание мужчине за попытку дать взятку сотруднику УФСБ.

Краснинский суд назначил наказание мужчине за попытку дать взятку сотруднику УФСБ.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2 сентября 43-летний местный житель, находясь в салоне служебного автомобиля УФСБ России, передал сотруднику в качестве взятки 50 000 рублей за то, чтобы он не возбуждал уголовное дело в отношении его родственника.

В ходе проведения региональным УФСБ оперативно-розыскных мероприятий обвиняемого задержали на месте совершения преступления.

1 декабря Краснинский районный суд вынес виновному приговор и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев условного лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей.

– Суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание им вины и раскаяние в содеянном, – сообщили в пресс-службе Краснинского районного суда.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске женщина плеснула щелочью в лицо знакомому. Смолянка облила мужчину чистящим средством, чтобы выгнать его из квартиры.