Смолянка продала две квартиры и перевела мошенникам почти 5 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительнице Гагарина пришло сообщение с якобы официальным документом, в котором содержалась информация о том, что женщина попала под действия мошенников. Чтобы обезопасить свои средства ей следовало выполнить несколько этапов. На связь с потерпевшей вышел неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что поможет выполнить все необходимые меры защиты.

Общение с лжесотрудником продолжалось в течение месяца. Женщина действовала строго по указаниям неизвестного: сначала она сняла все свои накопления – 500 000 рублей, перевела их на абонентский номер с помощью электронного кошелька. Чтобы женщина быстрее перевела деньги, мошенник даже вызвал ей такси.

Получив указанную сумму, мужчина сообщил, что днежных средств недостаточно. Тогда заявительница через онлайн-заявку оформила кредит, а еще продала 2 квартиры, и перевела все полученные средства, более 4,9 млн рублей, мошенникам.

Когда средства были переведены, неизвестный прервал общение. Потерпевшая пыталась с ним связаться, но ей уже никто не ответил.

– Следственным отделом МО МВД России «Гагаринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

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