В Вязьме пассажирка «Лады» пострадала в жёстком ДТП с иномаркой. Фото: «АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma» в соцсетях.

Инцидент произошёл утром 6 декабря на перекрёстке у площади Ефремова в Вязьме. Столкнулись легковушка «Лада Приора» и Hyundai Creta. О случившемся сообщили местные жители в соцсетях.

В Вязьме пассажирка «Лады» пострадала в жёстком ДТП с иномаркой. Фото: «АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma» в соцсетях.

По словам очевидцев, нетрезвый водитель «Приоры» не уступил дорогу движущейся со стороны Советской площади иномарке. От удара пассажирку отечественной легковушки выбросило из машины, её госпитализировали в больницу. Водитель скрылся с места происшествия.

Ранее «КП» писала, что фасад кафе загорелся вечером в Вязьме. Пожарные не позволили огню распространиться на строение.