54% бюджета Смоленска 2022 года направят на социальные нужды. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В областном центре состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Смоленска на 2022 год.

Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов будет утверждён без дефицита. Это выражено в одинаковых суммах доходной и расходной его частей. В 2022 году это 8,5 млрд рублей с ростом доходной части на 7,8%. В последующие два года – 8,9 млрд.

Расходная часть бюджета сохранит социальную направленность. На социальные нужды будет тратиться 54%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено финансирование около 20 муниципальных программ, в том числе «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска», «Создание условий для развития международных связей и туризма», «Развитие культуры» и других программ.

Приоритетом при формировании бюджета является выполнение всех социальных обязательств и гарантий. На это направление планируется направить более 4,6 млрд рублей.

Проект бюджета получил одобрение контрольно-счетной палаты. Представитель профсоюзов отметил, что рост собственных доходов бюджета происходит в основном за счет налога на доходы физических лиц.

Социальную направленность бюджета отметили и представители общественных организаций. Так, председатель ТОС «Жасмин» Елена Мельникова, возглавляющая территориальный орган самоуправления 10 лет, высказала мнение, что бюджет на следующий год составлен оптимально, учтены все составляющие жизнедеятельности города.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выделили средства на ремонт более 130 соцучреждений. Большая часть средств уже потрачена на строительные работы и закупку нового оборудования.