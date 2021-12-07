206 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 7 декабря

206 случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 7 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снижение темпов заболеваемости позволило региону переместиться в рейтинге заболеваемости COVID-19 со 2-го места по стране до 24-го, сообщили в департаменте здравоохранения. За последние сутки диагноз подтвердился у 206 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 79 927.

Не справились с осложнениями 9 смолян, за все время погибли 2 194. По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 59 997 жителей региона.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 813 человек, из них 10 392 – в режиме самоизоляции, 1 421 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области рассматривают введение QR-кодов при посещении общественных мест. Требования не коснутся аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.