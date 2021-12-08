В Сафоновском районе грабитель с пистолетом ворвался в магазин. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на магазин в одной из деревень района.

Вечером в торговое помещение пришёл покупатель. Когда продавец взвесила выбранный товар, мужчина достал предмет, внешне схожий с пистолетом, и стал требовать деньги.

Касса оказалась пустой, но грабитель не поверил и стал искать наличные самостоятельно. В это время продавец выбежала из помещения и позвонила в полицию. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

По указанному адресу прибыл эксперт-криминалист, изъял отпечатки пальцев и установил личность подозреваемого.

Ранее судимого 27-летнего местного жителя задержали в съемной квартире. У него изъяли пневматический пистолет.

Подозреваемый рассказал, что он, находясь в состоянии опьянения, решил ограбить магазин с целью материального обогащения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.

Ранее «КП» писала, что москвич признан виновным в заказном убийстве «криминального авторитета» в Вязьме. Глава преступной группировки нанял своего знакомого для убийства смолянина.