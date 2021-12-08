Частный жилой дом сгорел в Рудне. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл 7 декабря на улице Исаковского. Хозяин дома ушёл по делам, а когда вернулся не смог зайти в жилище, так как помещение было заполнено густым дымом. Пламя распространялось очень быстро, переходя от одной вещи к другой. Мужчина вызвал пожарных.

По указанному адресу прибыли 2 автоцистерны и 6 спасателей. Пожар был потушен. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося дом выгорел изнутри по всей площади, каркас дома уцелел. Что стало причиной возгорания предстоит установить специалистам, одна из возможных – неосторожное обращение с огнем проживающего в нем мужчины.

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