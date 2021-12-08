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Общество8 декабря 2021 10:48

В Сафонове мужчина расстрелял машину с несовершеннолетним пассажиром

Злоумышленнику грозит 3 года лишения свободы условно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Сафонове мужчина расстрелял машину с несовершеннолетним пассажиром из травматического пистолета.

В Сафонове мужчина расстрелял машину с несовершеннолетним пассажиром из травматического пистолета.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сафоновский районный суд вынес приговор жителю Ярцева, который обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Установлено, что в июле 2020 года злоумышленник ехал по трассе «Москва – Минск». При обгоне автомобиля потерпевшего он высунул руку с травматическим пистолетом из окна и выстрелил в левую заднюю дверь машины смолянина.

Из-за действий подсудимого возникла аварийная ситуация, повреждено боковое стекло автомобиля потерпевшего, а самому водителю, его супруге и несовершеннолетнему ребенку причинен моральный вред.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее «КП» писала, что в Сафоновском районе грабитель с пистолетом ворвался в магазин. Продавец вызвала полицию, пока мужчина обыскивал кассу.