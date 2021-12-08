Поиски пропавших молодых мужчин завершились в Краснинском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, 7 декабря в деревне Хильчицы пропали двое мужчин. 31-летний Борис Подсевакин и 23-летний Григорий Станков ушли в лес и не вернулись.

В среду, 8 декабря, добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о благополучном завершении поисков. Местных жителей нашли живыми.

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