Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 10:57

Поиски пропавших молодых мужчин завершились в Краснинском районе

Смоляне найдены живыми
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поиски пропавших молодых мужчин завершились в Краснинском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

Поиски пропавших молодых мужчин завершились в Краснинском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, 7 декабря в деревне Хильчицы пропали двое мужчин. 31-летний Борис Подсевакин и 23-летний Григорий Станков ушли в лес и не вернулись.

В среду, 8 декабря, добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о благополучном завершении поисков. Местных жителей нашли живыми.

Читай также: в Сафонове мужчина расстрелял машину с несовершеннолетним пассажиром из травматического пистолета. Злоумышленнику грозит 3 года лишения свободы условно.