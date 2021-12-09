В Смоленской области возбудили 55 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков

В Смоленской области с начала 2021 года возбудили 55 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи состоялось плановое заседание Антинаркотической комиссии в Смоленской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая заседание, глава региона особо отметил, что 2021 год характеризуется началом работы по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

По данному вопросу проведена значительная организационно-практическая работа, подписан Указ «О региональной системе мониторинга наркоситуации в Смоленской области». Во всех муниципальных образованиях также утверждены планы реализации Стратегии на местном уровне.

В целях пресечения выращивания и потребления наркотиков растительного происхождения в регионе на регулярной основе проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак». По словам начальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Сергея Кулагина, ежегодно более двух третей массы изъятых запрещенных веществ составляют маковая солома и наркосодержащие растения.

За незаконное культивирование подобных растений составлено 4 административных протокола – по одному в Ельнинском, Глинковском, Смоленском районах, а также в Промышленном районе Смоленска. Сотрудниками полиции изъято более 10 килограммов наркосодержащих растений. По итогам проведения операции «МАК-2021» возбуждено 55 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Кроме этого, только за последние 2 месяца сотрудниками наркоконтроля выявлены и ликвидированы две нарколаборатории, расположенные в частных домах на окраинах населенных пунктов в Вяземском и Духовщинском районах области. Из незаконного оборота изъято более 100 кг синтетических наркотических средств, приготовленных к дальнейшему сбыту, а также оборудование и прекурсоры для производства запрещенных веществ.

Далее о результатах деятельности в данном направлении доложили руководители Дорогобужского, Сафоновского и Ярцевского районов. Особое внимание уделяется проведению информационно-рзаъяснительной работы среди населения. Также работники муниципалитетов участвуют в проводимых сотрудниками ГИБДД рейдах по выявлению лиц, осуществляющих перевозку наркосодержащих растений. В учебных заведениях проводятся лекции на темы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

В завершение заседания участники утвердили План работы Антинаркотической комиссии в Смоленской области на 2022 год.

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