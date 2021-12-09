Полиция устанавливает свидетелей смертельного ДТП на трассе М1 «Беларусь» в Ярцевском районе. Фото: «Автоподмога 67» в соцсетях.

Авария, в результате которой погиб автомобилист, произошла около полуночи 9 сентября 2021 года. На 332 км автодороги М1 «Беларусь» в Ярцевском районе 29-летний водитель автомобиля BMW 520i ехал по направлению в Минск, нарушив несколько правил дорожного движения. В результате легковушка попала в ДТП с фурой DAF, за рулем которой находился 36-летний водитель. После этого, произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управление 32-летнего мужчины.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в результате аварии водитель BMW скончался на месте происшествия.

Возможных очевидцев и свидетелей ДТП просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-900-224-74-83 или 8 (48143) 7-29-56.

Ранее «КП» писала, что автомобиль «ВАЗ» столкнулся с грузовиком «Горводканала» на улице Шевченко в Смоленске. В ДТП есть пострадавшие.