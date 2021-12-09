В Смоленской области отремонтировали более 242 километров автодорог по нацпроекту. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В Смоленской области подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году в рамках его реализации отремонтировали более 242 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Больше всего объектов – четыре, отремонтировали в Смоленском и Вяземском районах, отметили в СОГБУ «Смоленскавтодор».

Так, в Смоленском районе выполнен ремонт трех участков трассы М1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Беларусь» – Жуково – Самолюбово общей протяженностью 8,7 километров и одного участка автодороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» – Аполье – Гор – Аполье протяженностью 8 километров.

В Вяземском районе выполнили работы по ремонту двух участков автодороги Вязьма – Темкино общей протяженностью 19,170 километров и двух участков автомобильной дороги «Смоленск-Вязьма» (участок Старой Смоленской дороги) общей протяженностью 6,418 километров.

Ранее «КП» писала, что первый экодук на трассе М1 «Беларусь» в Смоленской области появится в 2022 году. Его появление должно снизить количество ДТП с участием диких животных.