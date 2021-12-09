В Смоленске мужчина до смерти избил 49-летнюю знакомую. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В отношении жителя Смоленска возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 2 декабря в одном из домов по улице Генерала Лукина хозяин квартиры, его сожительница и их общий знакомый распивали спиртные напитки. Во время застолья между женщиной и 45-летним гостем произошёл конфликт. Обвиняемый не менее 2-х раз ударил смолянку по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

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