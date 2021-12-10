Смоленский музей «Русская старина» откроется в 2022 году. Фото: страница музея «Русская старина» в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание со своим заместителем Викторией Макаровой и руководителем регионального департамента по культуре Михаилом Ивушиным по вопросу проведения ремонта в музее «Русская старина» в Смоленске.

Музей располагается в особняке Марии Клавдиевны Тешиневой. Здание, сохранившее свой облик с 1905 года, является памятником архитектуры и обьектом культурного наследия федерального значения. В музее представлено более 10 тысяч экземпляров, входящих в коллекцию княгини Тенишевой: украшения, драгоценности, оружие, иконы и прочее.

На проведение ремонтных работ в учреждении было выделено 22 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона. В здании были отремонтированы кровля и окна, заменена внешняя инженерная система.

На данный момент, по словам Виктории Макаровой, музей практически готов к работе. Для завершения ремонта необходимо дополнительное финансирование для отделки холла, оборудования гардероба, установки охранной системы, видеонаблюдения и приобретения нескольких музейных витрин. В случае выделения денежных средств музей сможет начать свою работу в 2022 году.

– Я дам поручение о выделении средств на обозначенные вами ремонтные работы. Открыть экспозицию для посетителей нужно, как можно раньше, не затягивать, так как в летний период город посещает больше туристов, чем в иное время года, – сказал Алексей Островский.

Читай также: Смоленская областная клиническая больница получила ангиограф стоимостью около 50 миллионов рублей. Новое оборудование позволит ежегодно оказывать помощь 1 тысяче пациентов с сосудистой патологией.