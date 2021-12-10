Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 9:36

Смоленский Центр «Мой бизнес» занял второе место во Всероссийском фестивале-конкурсе

Центр представил видеоролик о фестивале исторической реконструкции «Гнездово»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смоленский Центр «Мой бизнес» занял второе место во Всероссийском фестивале-конкурсе. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Смоленский Центр «Мой бизнес» занял второе место во Всероссийском фестивале-конкурсе. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Нижнем Новгороде состоялся финал VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео «Диво России». В номинации «Событийный туризм» второе место занял видеоролик о фестивале исторической реконструкции «Гнездово», подготовленный региональным Центром «Мой бизнес», рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Фестиваль посвящён эпохе Древней Руси и является значимым событием в культурной жизни Смоленской области. Основной идеей является историческая реконструкция условий жизни и быта древних русичей, а также их соседей – скандинавов, балтов и степняков. Проведение фестиваля непосредственно на территории Гнёздовского археологического комплекса позволяет создать для участников и зрителей неповторимую атмосферу, почувствовать себя причастными к историческим событиям далекого прошлого.

Ранее «КП» писала, что смоленский музей «Русская старина» откроется в 2022 году. На данный момент в учреждении завершаются ремонтные работы.