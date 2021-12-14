В Смоленске отключили светофоры на двух перекрестках в Ленинском районе. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

14 декабря в областном центре отключили светофоры. По информации СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ, регулировщики не будут работать с 9:00 до 17:00 на перекрестке улиц Академика Петрова и Нормандия-Неман.

Также с 9:00 до 17:00 из-за работ на электросетях будут отключены светофоры на перекрестке улиц Нормандия-Неман и Полтавской.

Читай также: в Смоленске на пешеходных переходах установят искусственные дорожные неровности. Работу по снижению скоростного режима продолжат в 2022 году.