Дорогу к деревне Иваники в Сафоновском районе отремонтируют в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В рамках рабочей поездки в Сафоновский район губернатор Алексей Островский оценил ход реализации инвестпроекта по производству доски и бруса для изготовления деревянных поддонов ООО «Велес Пак», которые широко используются для хранения и транспортировки товаров.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На производстве установлены итальянские и шведские линии по сборке поддонов, которые позволяют производить 250 тыс единиц в месяц, рассказали в пресс-службе областной администрации. На сегодняшний день на предприятии работают 170 человек, продукция на постоянной основе поставляется 25 крупным компаниям, в их числе известные международные бренды.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочего визита учредитель предприятия Дмитрий Гавритенков обратился с просьбой оказать содействие в ремонте участка муниципальной автомобильной дороги, ведущей от трассы М-1 «Беларусь» в сторону предприятия через станцию Дурово до деревни Иваники.

– Ремонт дороги на 2023 год мы запланируем, она важна не только для предприятия, но и для местного населения. Мои подчиненные Екатерина Анатольевна Сырченкова и Александр Иванович Лапиков проработают с профильным Департаментом вопрос выделения средств из дорожного фонда субъекта, – сказал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на пешеходных переходах установят искусственные дорожные неровности. Работу по снижению скоростного режима продолжат в 2022 году.