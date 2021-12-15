В Смоленской области отремонтируют 25 школ в рамках федеральной программы. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В администрации региона рассмотрели вопрос по участию Смоленской области в федеральной программе капитального ремонта зданий школ.

Проект рассчитан на пять лет, до 2026 года включительно. Он дает возможность получить дополнительные средства на модернизацию общеобразовательных учреждений, которая включает в себя не только капремонт, но и оснащение новым современным оборудованием. Ещё одним из основных условий программы – привлечь к обсуждению дизайнерских и других решений учеников, педагогов и родителей.

На данный момент в Смоленской области немало школ с высоким процентом износа, в первую очередь, в муниципалитетах и на селе, отметил Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Здесь на постоянной основе проводятся ремонтные работы, но финансовые возможности региона не позволяют делать это в том объеме, который необходим.

В программу включены 25 смоленских образовательных организаций, в пользовании которых находится 31 здание, отвечающее заданным требованиям. В течение двух ближайших лет ремонтные работы будут проведены в 10 школьных зданиях на территории 7 муниципальных образований.

В заявку на 2022 год вошли: школа №1 города Сафоново, Прудковская школа Починковского района, Павловская школа Ельнинского района, а также малое здание Школы-гимназии города Ярцево.

В 2023 году планируется провести реконструкцию еще 4-х школ – Мурыгинской в Починковском районе, Засижьевской в Ярцевском районе, Ершичской школы и Сычевской школы Монастырщинского района.

Кроме этого, в два ближайших года капитально отремонтируют Лицей имени Кирилла и Мефодия в Смоленске и основное здание Школы-гимназии в Ярцеве. Все эти образовательные организации уже прошли отбор в Министерстве просвещения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске детские сады и школы украшают к Новому году. Педагоги и воспитанники учреждений размещают поделки на окнах и лестничных площадках.