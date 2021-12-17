Новый стационарный рентген-аппарат поступил в Холм-Жирковскую ЦРБ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Продолжаются поставки оборудования, закупленного в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения для областных и районных медицинских учреждений. На днях в Холм-Жирковской ЦРБ заработал новый стационарный рентген-аппарат, приспособленный, в том числе, и для маломобильных граждан, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Новая техника позволяет проводить более точную рентген-диагностику за счет высококачественного изображения и возможности его последующей компьютерной обработки. Это сокращает время как самого обследования, так и получения заключения, отметил глава региона. На этом современном оборудовании врачи смогут ежедневно проводить до 30 исследований.

В целом, в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Смоленская область получила 72 миллиона рублей на приобретение четырех единиц рентгеновского оборудования. Помимо Холм-Жирковского, стационарные рентген-аппараты на 3 рабочих места уже поставлены в Краснинскую и Монастырщинскую ЦРБ, а также поликлинику №7 города Смоленска.

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