В Смоленской области 43-летний мужчина погиб в ночном пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью на улице Пролетарской в Глинке случился пожар в пятиквартирном одноэтажном деревянном жилом доме. Спасателей вызвали прохожие, заметившие вырывающиеся языки пламени из окна. Резкий запах гари почувствовали и и жильцы одной из квартир дома. Не обнаружив у себя в жилье пожара, они вышли на улицу.

Спустя три минуты на место происшествия прибыли дежурные караулы. Эвакуация троих проживающих в доме людей прошла успешно, а на пороге горящей квартиры пожарные обнаружили лежащего без признаков жизни на полу мужчину.

На помощь продолжали прибывать огнеборцы из ближайших пожарно-спасательных частей. Они не допустили полного уничтожения жилой постройки и ликвидировали возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, двухкомнатная квартира выгорела полностью, у соседей уничтожено 20 кв. м. жилья. До остальных трёх пламя не добралось. Установлено, что погибшему было 43 года. Причину случившегося предстоит выяснить специалистам, одна из основных рассматриваемых – неосторожное обращение с огнем.

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