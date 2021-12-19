В Смоленске стоимость проезда повысится ещё на трёх маршрутах. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

С 20 декабря стоимость проезда на маршрутных такси 16н, 41н, 34н в Смоленске увеличится до 28 рублей по безналичному расчёту и до 30 рублей – по наличному.

Соответствующие объявления появились в общественном транспорте. Смоляне поделились снимками в соцсетях.

Ранее стало известно о повышении цены на проезд в маршрутках 27н и 56н. Об этом сообщила организация ООО «Меркурий», предоставляющая услуги в сфере перевозок автобусами малой вместимости.

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