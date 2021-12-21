Создание животноводческого комплекса в Гагаринском районе завершится в 2022 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с руководством агропромышленной фирмы «Наша Житница». Стороны обсудили реализацию инвестпроекта – создание в Гагаринском районе животноводческого комплекса по воспроизводству и откорму КРС на 2400 голов маточного стада с цехом убоя и мясопереработки. Планируется открытие трех производственных комплексов. На данный момент проект вышел на финальную стадию и будет завершен в 2022 году, рассказал глава региона на своей странице в соцсетях.

Появление животноводческого комплекса создаст 60 дополнительных рабочих мест для смолян. В настоящее время на производстве трудятся более 250 человек.

На данный момент здесь построена откормочная площадка на 400 голов единовременного содержания и собственный кормоцех, организованы площадки докорма и зимнего содержания на 1200 голов КРС, закуплены бычки мясных пород абердин-ангусской и герефорд, введен в эксплуатацию цех убоя, мясопереработки и производства полуфабрикатов.

Деловыми партнерами являются розничные сети и рестораны, среди них – «ВкусВилл», «Шоколадница», «Юнионфудс», ABI и другие. Кроме этого, готовая продукция реализуется в Гагарине и Москве, а также через интернет-магазин компании. Планируется открытие фирменного магазина в Смоленске.

Помимо этого, агрохолдинг специализируется на растениеводстве и заготовке зерна. За несколько последних лет «Наша Житница» ввела в оборот около 600 гектаров земель сельхозназначения. Посевная площадь составляет свыше 6 тысяч гектаров, более 80% приходится на зерновые и зернобобовые культуры. За год было произведено 10,5 тысяч тонн зерна – это один из лучших показателей среди сельхозтоваропроизводителей региона.

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