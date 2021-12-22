Карантин в смоленских школах продлили до 29 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало продлить карантин в смоленских школах еще на 7 дней.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остался на уровне предыдущей 49 недели. Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди возрастных групп 7-14 лет и старше 15 лет.

В связи с этим карантин в школах продлён еще на неделю. Напомним, учебные заведения перешли на дистанционное обучение 16 декабря.

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