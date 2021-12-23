В отношении смолянина возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Следственные органы СКР по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

В период с 16 по 17 ноября подозреваемый в одном из интернет-сообществ распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и сведения, оскорбляющие одного из ветеранов.

По месту жительства мужчины следователи-криминалисты провели обыск и изъяли компьютерную технику.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП» писала, что смоленский суд назначил наказание повару психиатрической больницы за кражу продуктов. Ущерб медучреждению составил 6 308 рублей.