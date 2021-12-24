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Общество24 декабря 2021 6:02

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Скорость ветра будет достигать 12-17 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 24 декабря, в регионе будет облачно. Днём пройдёт небольшой, местами умеренный снег.

По прогнозам смоленского ЦГМС, в некоторых районах области возможна метель. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: -11°C…-6°C.

В Смоленске: -11°C …-6°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.

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