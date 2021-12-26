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Происшествия26 декабря 2021 7:34

Три человека пострадали в ДТП в Смоленском районе

Одна из иномарок загорелась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Три человека пострадали в ДТП в Смоленском районе.

Три человека пострадали в ДТП в Смоленском районе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 21:00 в субботу, 25 декабря, в Михновке произошла авария с двумя иномарками.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, столкнулись Ford Mondeo и Volkswagen Polo. Одна из легковушек загорелась, на месте работали автоцистерна и 5 спасателей. В аварии пострадала водитель «Фольксвагена» и пассажиры «Форда».

Ранее «КП» писала, что жесткое ДТП с машиной Росгвардии произошло в Смоленске. Водителя «Лады» госпитализировали.