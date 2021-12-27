Грузовик загорелся на трассе М1 в Гагаринском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

27 декабря в начале восьмого часа вечера водитель автомобиля Volkswagen Crafter перевозил товар в рефрижераторе по трассе М1 в Гагаринском районе.

Мужчина заметил дым из грузового отсека в зеркало заднего вида и припарковал транспортное средство на обочине. Заглушив мотор он начал искать источник дыма, находящийся в отсеке. В это время проезжающий мимо автомобилист увидел произошедшее и вызвал пожарных.

Огонь с большой скоростью охватывал транспортное средство и водитель понимал, что бороться со стихией своими силами уже небезопасно.

Прибывшие на место вызова спасатели потушили пламя. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, автомобиль выгорел по всей площади. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из возможных – неисправность холодильного оборудования, в котором находился товар.

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