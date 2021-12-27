В Смоленске шестимесячная девочка задохнулась в кровати из-за неосторожности матери. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 31-летней жительницы Смоленска возбуждено уголовное дело. Она подозревается в причинении смерти своей дочери по неосторожности.

По данным следствия, 18 декабря женщина, находясь в нетрезвом состоянии, легла спать, положив свою 6-месячную дочь рядом. Девочка лежала в неудобном положении с закрытыми органами дыхания и умерла от асфиксии.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, сбор доказательств и расследование уголовного дела по продолжаются.

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