Медучреждения Смоленской области получили 69 автомобилей скорой помощи в 2021 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Продолжаются поставки оборудования, закупленного в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения для областных и районных медучреждений.

В конце прошлой недели в Смоленск доставили 25 автомобилей неотложной медицинской помощи «Lada Largus», которые уже отправились в муниципалитеты. Они были распределены на основании ранее поданных заявок и потребности медицинских организаций с учетом прикрепленного населения, радиуса обслуживания, а также количества поступающих вызовов, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Сразу после оформления необходимых документов новый транспорт выедет на вызовы в 16 районах области, а также в Смоленске и посёлке Озерный. В целом, автомобили для выездной неотложной помощи получили 24 медицинских учреждения региона.

В условиях пандемии коронавируса количество вызовов врачей на дом резко выросло: в периоды пиковых подъемов заболеваемости из-за отсутствия свободных коек в одном населенном пункте, необходимо перевезти пациента в другой город или райцентр.

– Зачастую, по словам медиков, машина может ежедневно проезжать до 300-400 километров. Новый транспорт позволит более эффективно организовать эту работу, в первую очередь, в сельской местности, –написал глава региона.

Всего в 2021 году в больницы и поликлиники за счет разных источников финансирования поставлено 69 единиц медицинского транспорта. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

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