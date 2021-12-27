Конкурс на создание новогоднего плаката завершился в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленске прошёл творческий конкурс на создание праздничного новогоднего плаката. На выбор было представлено более 100 работ – такое количество участников отмечалось впервые.

По оценкке экспертов победителем признана Альбина Шаповалова, рассказали в пресс-службе администрации города.

Также награждены участники, набравшие наибольшее количество баллов в своих возрастных категориях:

- 6 – 8 лет – Зубачёв Фёдор;

- 9 –11 лет – Медвецкая Полина;

- 12 – 14 лет – Боровик Владислава;

- 15 – 17 лет – Нефедова Надежда;

- 35+ лет – Епихина Екатерина.

Лидером интернет-голосования стала Гашинская Вероника.

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