Конкурс на создание новогоднего плаката завершился в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.
В Смоленске прошёл творческий конкурс на создание праздничного новогоднего плаката. На выбор было представлено более 100 работ – такое количество участников отмечалось впервые.
По оценкке экспертов победителем признана Альбина Шаповалова, рассказали в пресс-службе администрации города.
Также награждены участники, набравшие наибольшее количество баллов в своих возрастных категориях:
- 6 – 8 лет – Зубачёв Фёдор;
- 9 –11 лет – Медвецкая Полина;
- 12 – 14 лет – Боровик Владислава;
- 15 – 17 лет – Нефедова Надежда;
- 35+ лет – Епихина Екатерина.
Лидером интернет-голосования стала Гашинская Вероника.
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