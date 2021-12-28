Смоленские школы остаются закрытыми для очного посещения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В администрации города Смоленска обсудили проведение школьных новогодних праздников и зимних каникул в условиях режима повышенной готовности.

В настоящее время учебный процесс во всех школах Смоленска организован в дистанционном формате. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией все новогодние и каникулярные мероприятия в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и дополнительного образования будут проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Что касается смоленских школ, они останутся закрытыми для очного посещения.

Читай также: в Смоленске отключили светофоры на перекрёстке в Ленинском районе. Причиной стали ремонтные работы электросетей.