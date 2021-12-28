Скончалась рентгенолаборант Руднянской ЦРБ Галина Грищенкова. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Скончалась рентгенолаборант рентгенологического отделения Руднянская ЦРБ Галина Грищенкова.

Галина Аврамовна проработала в Руднянской больнице больше 40 лет. Как отмечают в региональном депздраве, за добросовестный труд она неоднократно награждалась Почётными грамотами.

В 2021 году за высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня медицинского работника её наградили Благодарственным письмом Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия».

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