Первый межрайонный Волонтёрский центр открылся в Вязьме. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

По поручению губернатора Алексея Островского на базе Вяземского железнодорожного техникума открылся первый межрайонный Волонтерский центр. Здесь волонтёры из Вязьмы и близлежащих районов смогут координировать свои действия, обмениваться опытом, проводить круглые столы, мастер-классы и другие активности.

На данный момент на федеральном портале для добровольцев зарегистрировано более тысячи вяземских волонтеров. Число желающих включиться в эту работу постоянно растет. Преимущественно среди добровольцев – представители среднего и старшего возраста. Только в течение 2021 года в волонтерских акциях приняли участие более 2,5 тысяч жителей Вяземского района.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Ожидаем, что новый Центр не только станет дополнительной площадкой для реализации благотворительных проектов по разным направлениям, но и позволит привлечь к добровольческой деятельности еще больше неравнодушных людей, объединить разные виды волонтёрства для организации точечных мероприятий и акций, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

В Волонтёрский центр также смогут обратиться те, кто готов помогать, но пока ещё не определился, какое из направлений добровольчества ему больше по душе.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний». В этот раз глава региона снял с ёлки несколько детских писем.