В Смоленском районе фура сбила 59-летнюю женщину. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла в среду, 29 декабря, на 1-м километре 600 метров трассы «Гнездово-Ольша».

43-летний водитель фуры Volvo FH сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина напал на знакомого с ножом. Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.