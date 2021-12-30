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Происшествия30 декабря 2021 8:36

В Смоленском районе фура сбила 59-летнюю женщину

Пешеход получила травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленском районе фура сбила 59-летнюю женщину.

В Смоленском районе фура сбила 59-летнюю женщину.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла в среду, 29 декабря, на 1-м километре 600 метров трассы «Гнездово-Ольша».

43-летний водитель фуры Volvo FH сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина напал на знакомого с ножом. Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.