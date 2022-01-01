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Общество1 января 2022 6:21

Снег с дождём пройдет в Смоленской области 1 января

По прогнозам синоптиков, смолян ждёт потепление в первый день 2022 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снег с дождём пройдёт в Смоленской области 1 января.

Снег с дождём пройдёт в Смоленской области 1 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 января в Смоленске и области будет облачно. На большей части территории небольшие осадки, днём умеренные в виде мокрого снега, снега с дождём. По прогнозам смоленского ЦГМС, в отдельных районах возможен туман, гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, днём перейдёт на северо-западный, скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -2...+3°C. В Смоленске: 0…+2°C.

Атмосферное давление 735 мм. рт. столба, будет падать.

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