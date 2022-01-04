Снег и похолодание ожидаются в Смоленской области 4 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 4 января, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, временами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Утром и днём возможно налипание мокрого снега на деревьях, проводах. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, днём с переходом к южному 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…+1°C, местами до -9°C.

В Смоленске: -1°C …+1°C.

Атмосферное давление 725 мм рт. столба, будет слабо расти.

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