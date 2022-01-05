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Общество5 января 2022 5:00

В Смоленске прокуратура помогла вернуть отопление в многоквартирный дом

На место выезжали сотрудники ведомства
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске прокуратура помогла вернуть отопление в многоквартирный дом. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В Смоленске прокуратура помогла вернуть отопление в многоквартирный дом. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Ранее в сети появилась информация об отсутствии отопления в многоквартирном доме 20а по улице Твардовского.

На место выезжали работники прокуратуры района. Сразу после этого уполномоченные органы провели необходимые работы. В настоящее время подача тепла в жилые помещения многоквартирного дома восстановлена, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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