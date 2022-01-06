В Демидовском районе внедорожник съехал в кювет. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 января на автодороге Демидов-Пржевальское произошла авария с внедорожником. Сообщение о ДТП поступило спасателям в 15:43.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, водитель автомобиля «ВАЗ 2121» не справился с управлением и съехал в кювет, в результате ДТП имеются пострадавшие. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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