В Смоленске брошенная на рельсах иномарка остановила движение трамваев. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

10 января около 10:00 часов утра в Смоленске остановилось движение трамваев. Причиной стал брошенный на рельсах Opel.

Трамваи со стороны медгородка 1;2;4 следовали через депо. Сотрудники ГИБДД вышли на связь с хозяином автомобиля, чтобы он убрал машину. По информации МУТТП Смоленска, в 10:29 движение восстановили.

Ранее «КП» писала, что ДТП с участием такси произошло в Смоленске. На месте работала скорая помощь.