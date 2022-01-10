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Общество10 января 2022 8:19

В Смоленске брошенная на рельсах иномарка остановила движение трамваев

Хозяин авто припарковался вблизи трамвайных путей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске брошенная на рельсах иномарка остановила движение трамваев. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

В Смоленске брошенная на рельсах иномарка остановила движение трамваев. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

10 января около 10:00 часов утра в Смоленске остановилось движение трамваев. Причиной стал брошенный на рельсах Opel.

Трамваи со стороны медгородка 1;2;4 следовали через депо. Сотрудники ГИБДД вышли на связь с хозяином автомобиля, чтобы он убрал машину. По информации МУТТП Смоленска, в 10:29 движение восстановили.

Ранее «КП» писала, что ДТП с участием такси произошло в Смоленске. На месте работала скорая помощь.