Почти 752 млн рублей направят на реализацию нацпроекта «Образование» в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с профильным заместителем Витой Хомутовой и начальником департамента по образованию и науке Еленой Талкиной. На совещании предметно обсудили задачи на 2022 год, которые должны быть выполнены в рамках реализации нацпроекта «Образование». Общий объем финансирования на эти цели составит почти 752 млн рублей.

Что будет сделано в 2022 году:

открытие центров образования естественно-научной и технологической направленности («Точка роста») в 39 школах на селе и в малых городах;

обновление материально-технической базы Екимовичской и Вяземской школы-интерната №1;

открытие детского технопарка «Кванториум» на базе школы №2 Вязьмы;

создание Центра одаренных детей на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия;

завершение строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща Смоленска и пристройки на 500 мест к школе №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова в Вязьме;

открытие Центра опережающей профессиональной подготовки;

создание инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом в 9 школах в сельской местности и малых городах;

создание и обновление материально-технической базы 6-ти образовательных организаций, реализующих программы среднего профобразования.

Ещё один важнейший вопрос – обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и безопасности школьников, отметил глава региона на своей странице в соцсетях. В ходе реализации первоочередных мероприятий в 2021 году за счет областного и муниципальных бюджетов в образовательных учреждениях региона было установлено 30 кнопок тревожной сигнализации, 49 систем видеонаблюдения, 140 металлодетекторов и прочего. Работа продолжится и в дальнейшем.

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