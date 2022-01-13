В Смоленской области объявили штормовое предупреждение. Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации Смоленского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 13 января, а также ночью 14 января местами на территории Смоленской области ожидаются гололед, туман с видимостью 300-800 метров, усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с, на отдельных участках дорог гололедица. Днем 14 января возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области предупреждают, что при порывах ветра увеличивается вероятность обрыва линий электропередач, падение ветхих деревьев, рекламных конструкций. Смолян просят быть внимательными и осторожными.

Напоминаем номера телефонов экстренных служб:

«101» - пожарно-спасательная служба;

«102» - служба полиции;

«103» - служба скорой медицинской помощи;

«104» - аварийная служба газовой сети.

Со стационарных телефонных аппаратов, действуют двузначные номера «01», «02», «03» и «04».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске планируют ограничить движение большегрузов в период снегопадов. Это позволит снизить нагрузку на дороги.