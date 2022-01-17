СК выявил новый эпизод преступной деятельности экс-главы Гагаринского района. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области продолжается расследование ряда уголовных дел, возбужденных в отношении главы МО «Гагаринский район». Его обвинили в превышении должностных полномочий.

В период с марта по июнь 2019 года глава муниципального образования под угрозой увольнения поручил подчиненной допустить к торгам на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева только компанию "Спецпроект-Регион".

Кроме того, в первой половине 2020 года обвиняемый обеспечил участие в аукционе по благоустройству дворовых территорий по переулку Пионерский и улице Строителей в Гагарине и в аукционе по благоустройству общественной территории «Сквер, расположенный вдоль улицы 26 Бакинских комиссаров, от улицы Ленинградская набережная до медицинского центра» ранее знакомых ему подрядчиков, которые, нарушая федеральное законодательство в сфере закупок, еще до проведения аукционов подготовили сметные расчеты по указанным объектам.

Заключение контрактов с организациями повлекло существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного числа граждан и организаций.

В рамках расследования уголовных дел следователи выявили новый эпизод преступной деятельности обвиняемого. Он связан с нарушением порядка очередности предоставления земельных участков многодетным семьям. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, возбуждено ещё одно уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Так, было установлено, что в апреле 2021 года глава муниципального образования без соблюдения очередности и вопреки требованиям законодательства подписал постановление о предоставлении земельного участка, расположенного в деревне Черногубцево Гагаринского района, многодетной семье, которая была поставлена на учет лишь в феврале 2021 года. Это существенное нарушение прав членов других многодетных семей, которые стояли в очереди перед указанной семьей.

Расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все обстоятельств совершенных преступлений и иных эпизодов преступной деятельности главы Гагаринского района.

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