В Смоленске к уборке снега привлекают дополнительную технику. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Для расчистки, погрузки и вывоза снега в Смоленске привлекают дорожную технику сторонних организаций и предприятий. Помощь коммунальным службам города оказывают депутаты горсовета, индивидуальные предприниматели, руководители предприятий.

Ночью работы по уборке снега прошли в районе площади Победы. В частности, сюда прибыли 10 единиц транспорта, выделенных депутатом Павлом Самусенковым, и 5 единиц, предоставленных предпринимателем Сергеем Осиповым, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вывоз снега планируется на проспекте Гагарина и Беляевском путепроводе. Ранее привлеченная техника уже помогала в вывозе снега с улицы Большой Советской, расчистке проездов к соцучреждениям. Поддержку также окажет ООО «Стройинвестпроект» депутата Александра Верейкина.

Есть и другие конкретные примеры подобного сотрудничества. Так, на территории Ленинского района проведены работы по очистке межквартальных проездов от снега и наледи участков улиц Нормандия – Неман, Николаева, Багратиона.

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