Инновационные технологии применялись при ремонте более 50% дорог Смоленской области. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2021 году в Смоленской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 242 км региональных и межмуниципальных дорог. В пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор» сообщили, что на 15 из 28 объектах ремонта применялись инновационные технологии.

В частности, в регионе применили ГОСТ Р 58406.2 – 2020 на асфальтобетон. Верхние слои покрытия выполнены из асфальтобетона А 16 ВН. По мнению специалистов, он отличается высокой прочностью, а также более устойчив к колееобразованию.

В 2021 году устройство верхних слоев дорожной одежды из асфальтобетона А 16 ВН проводилось на объектах в Дорогобужском, Смоленском, Кардымовском, Починковском, Вяземском, Хиславичском и Гагаринском районах.

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