18-летний смолянин предстанет перед судом за сбыт наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, 18-летний смолянин в июле 2021 года в ходе переписки в интернете вступил в преступный сговор на незаконный сбыт наркотиков.

По указанию неизвестных на территории Смоленска молодой человек отыскал тайники. Изъятые из них запрещенные вещества он распределил на более мелкие партии и разложил их в 13 тайников.

Организованные им тайники злоумышленник сфотографировал и отправил неизвестным для продажи указанных наркотиков.

Преступный умысел не удалось довести до конца – его оперативно задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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