В Смоленской области газифицировали ещё один населенный пункт. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Темкинском районе прошла торжественная церемония пуска природного газа в деревню Абрамово, жители которой долгие годы ждали этого знаменательного события. Здесь проживают преимущественно пожилые люди, газификация улучшит условия и качество их жизни, обеспечит теплом и избавит от необходимости приобретать дрова на зиму, отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На сегодняшний день в Темкинском районе построено более 200 км газопроводов, 14 населенных пунктов газифицировано. По словам главы региона, на очереди – мероприятия по строительству межпоселкового газопровода для газификации деревень Бекрино и Васильевское.

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