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Происшествия21 января 2022 7:01

Грузовая «газель» загорелась на ходу на трассе М-1 в Смоленском районе

Возможной причиной пожара могла стать техническая неисправность
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Грузовая «газель» загорелась на ходу на трассе М-1 в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Грузовая «газель» загорелась на ходу на трассе М-1 в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл утром 20 января. Грузовая «ГАЗель» ехала по трассе М-1 в пункт назначения. На повороте на Касплю, водитель увидел, как из-под капота идет дым. Он остановился, а огонь уже начал охватывать переднюю часть машины.

Мужчина попытался справиться с возгоранием огнетушителем, но безуспешно. Тогда он вызвал пожарных. Через несколько минут, когда пламя уже охватило весь автомобиль, прибыли спасатели. Пожар был потушен. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, машина полностью сгорела. Вероятной причиной пожара могла стать техническая неисправность.

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